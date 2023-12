Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen- Einbruch in Bäckerei/ Unbekannte Täter werfen die Scheibe ein und entwenden Tabakware

Straelen (ots)

In der Nacht von Sonntag (17. Dezember 2023) auf Montag versuchten unbekannte Täter zunächst die Eingangstür der Bäckerei an der Straße Zand aufzuhebeln, als dies misslang schlugen die Unbekannten die Scheibe der Eingangstür ein. Durch das Loch in der Scheibe gelangten die Täter ins Innere und durchsuchten den Thekenbereich nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Tabakwaren und Wechselgeld. Mit der Beute konnten die Täter unerkannt flüchten. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

