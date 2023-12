POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht: Unbekannter Verkehrsteilnehmender beschädigt Straßenlaterne

Weeze (ots) - Im Zeitraum von Freitag (15. Dezember 2023), 18:00 Uhr und Sonntag (17. Dezember 2023), 15:30 Uhr kam es an der Franziskanerstraße in Weeze zu einem Einbruch in einen Kindergarten. Der oder die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten des Kindergartens. Dort durchsuchten Sie mehrere Räume und beschädigten ...

mehr