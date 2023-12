Bedburg-Hau-Hasselt (ots) - In der Zeit von Samstag 16.12.2023; 15:00 Uhr bis Sonntag 17.12.2023; 11:00 Uhr gelangten unbekannte Täter in einen Kindergarten auf dem Kirchweg in der Ortschaft Hasselt. Die Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter flüchteten mit einem Tresor und einer geringen Menge Bargeld in unbekannte Richtung. Täterhinweise bitte an die Kripo in Kleve unter Telefon 02821-5040 (Lst) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

