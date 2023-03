Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 24.03.-26.03.2023

Hildesheim (ots)

(wol)

Einbruch in die Tankstelle in Eime

31036 Eime, Gronauer Straße

Samstag, 25.03.2023, 03:37 Uhr

Durch mehrere bisher unbekannte Täter wurde in den frühen Morgenstunden des Samstages in die Tankstelle in Eime eingebrochen. Hierzu rissen die Täter ein Fenstergitter aus Metall gewaltsam aus der Fassade und verschafften sich im Anschluss durch das dahinter befindliche Fenster Zutritt zu einem Büroraum. Aus dem Büro der Tankstelle entwendeten die Täter mehrere Schachteln Zigaretten. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Grundstückszaun durch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt

31028 Gronau (Leine), Mezidon-Canon-Ring

Samstag, 25.03.2023, 09:30 Uhr - 12:35 Uhr

Im Tatzeitraum beschädigte ein bisher unbekannter Führer eines Kraftfahrzeuges einen Grundstückszaun eines Einfamilienhauses. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Zaun beläuft sich auf circa 150 Euro.

Unfallflüchtiger beschädigt mehrere Verkehrsschilder

31008 Elze, Wülfinger Straße

Samstag, 25.03.2023, 12:00Uhr - 20:30 Uhr

Ein bisher unbekannter Kraftfahrzeugführer kam nach bisherigen Erkenntnis nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei drei Verkehrszeichen neben der Fahrbahn. Anschließend entfernte sich der Verursacher des Unfalls unerlaubt vom Unfallort.

Das Polizeikommissariat Elze hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den vorliegenden Sachverhalten machen können bzw. Hinweise zu den Tätern geben können, sich mit der Elzer Polizei (Tel. 05068-93030) in Verbindung zu setzen.

Ergebnisse der Verkehrssicherheitsarbeit im Zuständigkeitsbereich des PK Elze

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellte die Elzer Polizei in zwei Verkehrskontrollen fest, dass die jeweiligen Fahrer ihren PKW nicht versichert hatten. In den beiden Fällen wurde den Fahrern die Weiterfahrt untersagt. Die Kraftfahrzeugführer und -Halter der jeweiligen PKW müssen sich nun aufgrund eines Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz verantworten.

Am Freitag, Samstag und Sonntag führte Beamten des Polizeikommissariats Elze auf der Bundesstraße 3 Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei jeweils erlaubten 70 km/h konnten im Rahmen der Kontrollen insgesamt 26 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der schnellste Verkehrsteilnehmer wurde mit 109 km/h abzüglich der Toleranz gemessen. Dem Betroffenen droht in diesem Fall eine Geldbuße von 200 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell