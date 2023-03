Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt; Landesstraße 410 aus Sarstedt kommend in Rtg. Gödringen (fra)

Am 25.03.2023 gegen 17:55 Uhr kam es auf der Landstraße 410 von Sarstedt kommend in Richtung Gödrigen kurz hinter dem Moorbergkreisel zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei kam ein türkis-metallic-farbener Kleinwagen, aus bislang ungeklärter Ursache, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem VW Touran der Geschädigten. Hierbei wurde der türkis-farbene Pkw erheblich beschädigt, so dass der Beteiligte den Zusammenstoß bemerkt haben muss. Es blieben Fahrzeugteile des Pkw am Unfallort zurück. Die Fahrerin des Touran glaubte, dass der männliche Beteiligte lediglich einmal kurz durch den Kreisverkehr fahren würde, um dann zur Unfallstelle zurückzukehren. Dies tat er aber nicht und verließ somit die Unfallstelle ohne seine Personalien oder die Feststellung der Art seiner Beteiligung zu ermöglichen. Der Schaden wird auf über 1000 Euro geschätzt. Die Schäden am türkisen Pkw müssten sich vorne links befinden. Wer Zeuge des Vorfalls geworden ist oder Angaben zum verursachenden Pkw oder dessen Fahrer machen kann, wird gebeten sich unter 05066/985-0 mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen.

