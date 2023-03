Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Reifen in Mahlum zerstochen

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (sev)

Am Abend des 23.03. wurde in der Alten Straße in Mahlum der linke Vorderreifen eines dort abgestellten weißen VW Caddy zerstochen. Der Fahrzeugführer war Gast einer Veranstaltung, die im Gasthaus "Zur Linde" stattfand.

Wer etwas gesehen oder von der Tat gehört hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth zu melden.

