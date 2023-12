Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht Abgestellter Pkw beschädigt

Straelen-Broekhuysen (ots)

Am Freitag (15. Dezember 2023) kam es zwischen 07:40 Uhr und 07:43 Uhr an der Broekhuysener Straße in Straelen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 61-jährige Halters einer Audi A3 Sportsback mit niederländischem Kennzeichen, hatte seinen Wagen auf einem Parkstreifen entlang der Straße abgestellt gehabt. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde der Wagen, welcher entgegen der Fahrtrichtung abgestellt gewesen war, beschädigt. Aufgrund der Beschädigungen geht die Polizei nach aktuellem Erkenntnisstand davon aus, dass der Unfallverursacher in einem größeren Fahrzeug (Lkw/Transporter/o.Ä.) unterwegs gewesen sein muss und sich auf der B221 aus Fahrtrichtung Straelen kommend in Richtung Nettetal von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

