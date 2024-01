Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Unfallflucht/ Fahrradfahrerin verletzt/ Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch (24. Januar 2024) gegen 09:15 Uhr fuhr eine Radfahrerin auf dem Geh- und Radweg der Straße am Löwentor in Richtung Großer Wall. Als die Ampel des Bahnübergangs rot leuchtete und sich die Schranken bereits schlossen, bremste sie, stieg vom Rad ab und wurde in dem Moment von einem Radfahrer überholt. Der unbekannte Radfahrer touchierte mit seinem Lenker den Rücken der Radfahrerin und verletzte sie hierdurch leicht. Trotz der sich schließender Schranke überfuhr der Unbekannte den Schienenbereich und entfernte sich unerlaubt.

Der flüchtende Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden: - Männlich - Circa 65-70 Jahre alt - Graue kurze Haare - Normale Statur - Circa 1,80 m groß - Die Person war dunkel gekleidet und trug einen blauen Schal

Zum Fahrrad kann gesagt werden, das es ein schwarzes Rad mit grauen Gepäcktaschen war.

Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell