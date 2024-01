Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zaun beschädigt: Unbekannte Verkehrsteilnehmender entfernt sich von Unfallörtlichkeit

Geldern-Walbeck (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (18. Januar 2024), 13:30 Uhr und Dienstag (23. Januar 2024), 15:00 Uhr kam es am Meusweg in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde im genannten Zeitraum ein Zaunelement eines Gartenzauns beschädigt. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten stellten am Zaun weiße Lackanhaftungen fest und konnten zudem zwei weiße Karosserieteile sicherstellen, welche nach aktuellem Ermittlungsstand vom Unfallverursacher stammen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern und die Feststellung der erforderlichen Personalien zu ermöglichen.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

