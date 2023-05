PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Versuchter Raub am Schwimmbad +++ Rechte Parolen am Eppsteiner Bahnhof +++ Einbrüche in Eschborn, Hofheim & Kelkheim +++ Fahrzeugbrand in Sulzbach +++ Unfallflucht nach Parkrempler

Hofheim (ots)

1. Versuchter Raub am Schwimmbad,

Schwalbach, Wilhelm-Leuschner-Straße, 29.04.2023, 01:30 Uhr

(da)In der Nacht zum Samstag wurden ein 18- und ein 19-Jähriger am Schwalbacher Schwimmbad von mutmaßlichen Räubern angegangen. Die beiden Männer hatten ihren grauen Seat Ateca am dortigen Parkplatz in der Wilhelm-Leuschner-Straße abgestellt, als sich ihnen gegen 01:30 Uhr zwei unbekannte, männliche Personen näherten. Einer der beiden Männer soll eine Pistole gezogen und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Als die beiden Geschädigten in ihren PKW flüchteten, habe die zweite Person sie mit Pfefferspray besprüht. Beim Losfahren seien dann mindestens drei weitere Personen hinzugeeilt, von denen einer mit einem Schlagstock die Seitenscheiben des Seat eingeschlagen habe, bevor die Insassen dann mit dem Auto vor den Angreifern flüchten konnten. Der Tatverdächtige mit der Waffe soll dunkel und mit einem schwarzen Pullover gekleidet gewesen sein. Sein Alter wird auf 25-30 Jahre geschätzt, er war ca. 1,60m groß und trug einen Bart um die Mundpartie, eventuell auch einen Dreitagebart. Der Mann mit dem Pfefferspray habe einen blauen Pullover getragen. Die Personen sollen untereinander in einer ausländischen Sprache kommuniziert haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen.

2. Farbschmierereien am Eppsteiner Bahnhof, Eppstein, S-Bahnhof, festgestellt am 29.04.2023

(da)Unbekannte besprühten eine Unterführung zum Eppsteiner S-Bahnhof in der Nacht zum Samstag mit Farbe. Neben rechten Parolen in schwarzer und grüner Farbe wurde auch ein Symbol mit gleicher Bedeutung vorgefunden. Hinweise auf die Täter sowie den genauen Tatzeitpunkt liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen.

3. Unbekannte brechen in Geschäft ein,

Eschborn, Rathausplatz, 01.05.2023, 02:30 Uhr

(da)In der Nacht auf Montag wurde in ein Einzelhandelsgeschäft am Eschborner Rathausplatz eingebrochen. Hierzu gelangten die bisher unbekannten Täter gegen 02:30 Uhr über einen Lieferanteneingang, den sie gewaltsam öffneten, in die Innenräume des Geschäfts. Dort entwendeten sie eine höhere Summe Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Einbrechern oder den Tathandlungen unter 06196 / 2073-0 entgegen.

4. Einbruch in Vereinsheim,

Hofheim-Wallau, Am Rheingauer Weg, 01.05.2023, 13:00 - 18:20 Uhr

(da)Unbekannte brachen am Montag in ein Vereinsheim in Hofheim-Wallau ein. Im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 18:20 Uhr zerstörten sie zunächst eine Fensterscheibe, um dann das Innere der Sportstätte zu durchsuchen. Auch wenn zum jetzigen Ermittlungszeitpunkt noch keine Angabe zum Stehlgut gemacht werden kann, so bleibt dennoch der Sachschaden an der Fensterscheibe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen.

5. Versuchter Einbruch in Kelkheim,

Kelkheim-Hornau, Mainblick, 23.04.2023, 23:00 Uhr bis 30.04.2023, 21:15 Uhr

(da)Mit Schrecken musste der Bewohner eines Einfamilienhauses in Kelkheim-Hornau feststellen, dass Unbekannte bei ihm eingebrochen hatten. Die Einbrecher verschafften sich in der Abwesenheit der Bewohnenden gewaltsam Zugang zum Objekt in der Straße "Mainblick". Glücklicherweise wurde nichts entwendet. Dennoch entstand durch den Einbruch ein Sachschaden an der Hauseingangstür. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen. Wollen auch Sie sich gegen Einbrüche schützen und haben Interesse an einer individuellen Einbruchspräventionsberatung für Ihr Zuhause oder Gewerbe im Main-Taunus-Kreis, so können Sie unter 06192 / 2079-231 einen unverbindlichen, kostenfreien Termin zur Beratung vereinbaren.

6. Fahrzeugbrand in Sulzbach,

Sulzbach, Bahnstraße, 29.04.2023, 19:10 Uhr

(da)Ein vermutlich technischer Defekt an einem PKW sorgte am Samstag gegen 19:10 Uhr für eine Teilsperrung der Bahnstraße in Sulzbach. Zuvor bemerkten die Insassen der grauen Mercedes C-Klasse, dass deren Motorhaube während der Fahrt anfing zu qualmen. Kurz darauf fing der PKW Feuer. Im Zuge der Löscharbeiten der Feuerwehr musste die Bahnstraße in Richtung der A66 für eine Stunde gesperrt werden. Das Fahrzeug brannte vollends aus und musste abgeschleppt werden. Die Insassen kamen glücklicherweise mit einem Schrecken davon.

7. Unfallflucht nach Parkrempler,

Kelkheim, Wilhelm-Dichmann-Straße, 29.04.2023, 10:00 - 10:30 Uhr

(da)Am Samstag gegen 10:30 Uhr musste ein 50-jähriger Kelkheimer einen Unfallschaden an seinem schwarzen Hyundai Tucson feststellen. Diesen hatte er gegen 10:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäfts in der Wilhelm-Dichmann-Straße abgestellt. Als er nun wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass die rechte Heckseite zerkratzt und eingedellt sowie ein Bremslicht beschädigt worden waren. Von der unfallverursachenden Person fehlte jede Spur. Der Unfallschaden beträgt ca. 3.000EUR. Der Regionale Verkehrsdienst nimmt Hinweise unter 06192 / 2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell