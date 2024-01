Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Diebstähle aus Kfz

Diverse Wertgegenstände entwendet

Kreis Kleve (ots)

Im Zeitraum von Samstag (20. Januar 2024), 20:30 Uhr und Dienstag (23. Januar 2024), 09:30 Uhr, kam es im Kreis Kleve zu mehreren Diebstählen aus abgestellten Kraftfahrzeugen. Im Weiteren finden Sie eine genauere Auflistung der Diebstähle. Die Polizei weist an dieser Stelle daraufhin, dass nach aktuellem Ermittlungsstand noch nicht bekannt ist, ob die Taten im Zusammenhang stehen.

Im Zeitraum von Montag (22. Januar 2024), 19:00 Uhr und Dienstag (23. Januar 2024), 07:00 Uhr kam es an der Klombeckstraße in Kleve zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Fiat Ducato. Der oder die unbekannten Täter hebelten eine Fensterscheibe des Wagens auf und gelangten so an die im Fahrzeug gelagerten Wertgegenstände. Aus dem Wagen wurden u.a. eine Flex, eine Handkreissäge sowie eine Bohrmaschine entwendet. Der 25-jährige Nutzer bemerkte den Diebstahl und verständigte die Polizei.

Auch an der Veldeckestraße in Kleve kam es zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Pkw und das im Zeitraum von Montag (22. Januar 2024), 22:30 Uhr und Dienstag (23. Januar 2024), 09:30 Uhr. Dabei wurden aus einem weißen Hyundai, einer 30-jährigen Halterin, eine Geldbörse mit diversen Ausweisdokumenten und Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich entwendet. Wie die oder der Täter ins Fahrzeug gelangten, ist bislang noch unklar.

Zu einem weiteren Diebstahl aus einem abgestellten Pkw kam es im Zeitraum von Montag (22. Januar 2024), 23:00 Uhr und Dienstag (23. Januar 2024), 09:30 Uhr. Dabei gelangten unbekannte Täter ins Fahrzeuginnere eines weißen Fiat 500. Der Wagen eines 53-jährigen Halters war an der Turmstraße abgestellt und wies Beschädigungen am Türschloss auf. Aus dem Fahrzeug wurden durch den oder die unbekannten Täter, Schmuck sowie Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich entwendet.

Auch im Klever Ortsteil Materborn wurde der Polizei ein Diebstahl aus einem abgestellten Pkw bekannt. Im Zeitraum von Montag (22. Januar 2024), 20:00 Uhr und Dienstag (23. Januar 2024), 09:30 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Türe eines weißen VW Golf auf und entwendeten u.a. den Fahrzeugschein sowie einen USB-Stick. Die 33-jährige Geschädigte informierte nach Bekanntwerden des Diebstahls, welcher sich an der Alexanderstraße ereignete, die Polizei.

Auch in Geldern kam es zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten die Scheibe auf der Beifahrerseite eines grauen Renault Twingo und verschafften sich auf die Weise, Zugang zum Fahrzeug. Aus dem Inneren des Wagens, welches an der Gelderstraße abgestellt war und auf einen 25-jährigen Mann zugelassen ist, entwendeten die Täter u.a. den Fahrzeugschein des Wagens sowie das Autoradio.

Neben den zuvor beschriebenen Sachverhalten in Kleve und Geldern, wurde der Polizei auch in Weeze ein Diebstahl aus einem abgestellten Kraftfahrzeug bekannt. Im Zeitraum von Samstag (20. Januar 2024), 20:30 Uhr und Sonntag (21. Januar 2024), 12:00 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Alte Jülicher Straße" in Weeze zu einem Diebstahl aus einem braunen Ford Focus. Ein 39-jähriger Halter stellte fest, dass aus dem Wagen ein Werkzeug (Körner) entwendet worden war und verständigte die Polizei. Wie der oder die Täter ins Fahrzeug gelangten, ist bislang noch unklar.

Im Rahmen der Ermittlungen nehmen die Kripo Kleve (02821 5040), die Kripo Geldern (02831 1250) sowie die Kripo Goch (02823 1080) Hinweise zu den zuvor beschriebenen Sachverhalten entgegen.

Aufgrund der Anzahl der Diebstähle gibt die Polizei nachfolgend einige Präventionshinweise, wie sich Bürgerinnen und Bürger gegen Diebstähle aus abgestellten Kraftfahrzeugen bestmöglich schützen können:

- Lassen Sie keine Wertsachen (zum Beispiel Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Solche Gegenstände sind in den meisten Fällen vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

- Auch Ihr mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen des Wagens entfernen.

- Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug, da es zusätzlich zu einem Wohnungseinbruch kommen könnte.

- Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell