Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall auf der B 269 mit verletztem Fahrradfahrer

B 269/ Ellenberg (ots)

Am Dienstag, 16.01.2024 gegen 13:10 Uhr ereignete sich auf der B 269, Höhe der dortigen Aufbereitungsanlage der Wasserwerke, ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem weißen Pkw. Diese befuhren die B 269 von Ellenberg kommend in Fahrtrichtung Rinzenberg. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Fahrradfahrer verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfallgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Birkenfeld zu melden.

