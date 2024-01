POL-PDTR: Diebstahl eines Schafbocks

Hermeskeil (ots) - In der Nacht von Samstag, dem 20.01.2024, 20.30 Uhr, auf Sonntag den 21.01.2024, 08.05 Uhr, wurden in der Dollbergstraße in Neuhütten die vorderen Kennzeichen eines schwarzen Seat Exeo ST entwendet. Der Personenkraftwagen stand geparkt unter einem Carport direkt am Anwesen. Hinweise die zur Aufklärung der vorliegenden Straftat beitragen können, nimmt die Polizei in Hermeskeil entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hermeskeil Telefon: ...

