Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau- Einbruch- Hochwertige Zweiräder entwendet/ Polizei bittet um Hinweise

Bedburg-Hau (ots)

In den sehr frühen Morgenstunden vom Mittwoch (24. Januar 2024), 03:15 Uhr, kam es in einem Geschäft für Zweiräder an der Bedburger Weide, gegenüber einer Tankstelle, zu einem Einbruch. Unbekannte Täter schlugen die Glaseingangstür ein und entwendeten über ein Dutzend Zweiräder, darunter Krafträder und Fahrräder. Wie die Täter die hochwertigen Fahrzeuge abtransportierten, ist derzeit noch Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei fragt, wer hat in der Nacht rundum das Geschäft verdächtige Fahrzeuge und/ oder Personen gesehen. Hinweise werden von Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegengenommen. (as)

