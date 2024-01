LPI-NDH: Autofahrer schwer verletzt

Nordhausen (ots) - Am Montagnachmittag kam es kurz nach 16.30 Uhr zum Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Leimbacher Straße. Das Treppenhaus des Wohngebäudes war verraucht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf schätzungsweise etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Erst in der vergangenen Woche war es im Dachboden des Mehrfamilienhauses in der Leimbacher Straße ...

