LPI-NDH: ERGÄNZUNGSMELDUNG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Hannes W.?

Nottertal-Heilinger Höhen (ots) - Aus einem Gartengrundstück in der Straße Krautau entwendeten bislang Unbekannte in der vergangenen Nacht ein weißes Moped Simson S 51. Das Kleinkraftrad hat einen Wert von etwa 3500 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden. Aktenzeichen: 0012010 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

