LPI-NDH: Rollerfahrerin schwer verletzt

Bleicherode (ots) - Leicht verletzt wurde ein 55-Jähriger am Montagmorgen im Landkreis Nordhausen. Er war mit seinem Transporter gegen 7.40 Uhr auf der Landstraße 1011 aus Richtung Bleicherode kommend in Richtung der Anschlussstelle der Autobahn A38 unterwegs, als er auf einen vorausfahrenden Bagger auffuhr. Der Transporter wurde durch den Unfall beschädigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

