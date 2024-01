LPI-NDH: Auf Bagger aufgefahren

Günterode (ots) - Der Fahrer eines Renault befuhr in der vergangenen Nacht, gegen 1.45 Uhr, die Landstraße 1009 aus Richtung Günterode in Richtung Berlingrode. Dabei geriet der 19-Jährige mit seinem Auto auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen. Das Auto kam im rechten Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Renault musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr