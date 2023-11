Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - zwei Wohnungseinbrüche

Unna (ots)

Unbekannte Einbrecher drangen am Dienstag (31.10.2023) zwischen 15.30 Uhr und 21 Uhr in eine Hochparterrewohnung an der Blumenstraße ein.

Durch ein Fenster verschafften sie sich Zugang zur Wohnung und durchsuchten mehrere Räume. Auf den ersten Blick wurde nichts entwendet.

Am gleichen Tag drangen Einbrecher zwischen 18 Uhr und 20.45 Uhr ebenfalls durch ein Fenster in eine Wohnung an der Glückaufstraße ein. Hier entwendeten die Täter Schmuck.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in beiden Fällen bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell