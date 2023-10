POL-UN: Unna - Schußabgabe mit Schreckschusspistole vor Berufskolleg in Unna

Kamen (ots) - Unbekannte Täter drangen am Samstag (28.10.2023) in zwei Wohnungen in der Danziger Straße in Kamen ein. Im Tatzeitraum von 10.30 Uhr bis 22.30 Uhr gelangen die Täter über eine Balkontür und über ein Balkonfenster in die Wohnungen. Hier öffneten sie nahezu alle Schränke und Schubladen und durchwühlten diese. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Täterhinweise liegen zurzeit nicht vor. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in ...

