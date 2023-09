Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - In den Gegenverkehr geraten

Am Montag erlitten drei Personen bei einem Unfall bei Ingoldingen leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Ein 24-Jähriger fuhr gegen 12.15 Uhr mit seinem VW Passat auf der L284 von Steinhausen in Richtung Ingoldingen. In einem Waldstück geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Mercedes einer 42-Jährigen zusammen. Nach dem Aufprall kam der VW nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Rettungskräfte waren vor Ort und kümmerten sich um die Verletzten. Drei Personen, darunter die 42-jährige Mercedes-Fahrerin sowie zwei Insassen des VW im Alter von 22 und 27 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Zur Versorgung wurden sie in Kliniken verbracht. Abschlepper bargen die beiden beschädigten Fahrzeuge. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Diese ist bislang noch unklar. Den Schaden schätzen die Beamten am VW auf 10.000 Euro, am Mercedes auf 5.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L284 durch die Feuerwehr Steinhausen und Bad Schussenried komplett gesperrt werden. Gegen 15.30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

