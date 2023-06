POL-PDPS: Einbruch in eine Firma

Rodalben (ots) - Über das vergangene Wochenende schlugen unbekannte Täter die Scheiben eines Radladers ein, der auf dem Parkplatz an der L497 zwischen Rodalben und Münchweiler abgestellt war. Die Schadenshöhe liegt bei circa 1000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. ...

mehr