Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeld (ots)

Am 10.09.2022 gegen 00:15 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 43-jähriger Pkw-Fahrer in Teistungen festgestellt, der unter Einfluss von Alkohol stand. Der Atemtest ergab mit 1,04 Promille einen Wert kurz vor der absoluten Fahruntüchtigkeit, so dass zur weiteren Beweiserhebung eine Blutentnahme angeordnet wurde. Weitere Maßnahmen hängen nun vom Blutergebnis ab.

Am 09.09.2022 gegen 22:45 Uhr wurde in Worbis ein 15-jähriger Jugendlicher mit einem Moped Simson S 51 angehalten und kontrolliert. Die Kontrolle ergab den Verdacht auf eine Leistungssteigerung durch bauliche Veränderungen. Als Folge daraus wird gegen den Jugendlichen ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eröffnet, da er für die geänderte Fahrzeugklasse keinen Führerschein besitzt.

Am 09.09.2022 gegen 21:35 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann in Uder mit einem E-Roller die Straße der Einheit. Die kontrollierende Streife stellte fest, dass an dem E-Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war, weshalb eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz gefertigt wird. Erschwerend für den jungen Mann kam noch dazu, dass er unter Alkohol stand. Der ermittelte Wert ergab 1,03 Promille. Dem zufolge wurde eine Anzeige wegen Überschreitens der 0,5-Promille-Grenze gefertigt.

