POL-MFR: (1251) Mini-Bagger und weitere Baumaschinen von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

Erlangen-Land (ots) - Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (06./07.10.2022) brachen Unbekannte in eine Schule in Spardorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise. Die Einbrecher drangen in der Zeit zwischen 22:00 Uhr (Do) und 06:30 Uhr (Fr) auf noch unbekannte Weise in den Schulkomplex des Emil-von-Behring Gymnasiums in der Buckenhofer Straße ein. Anschließend ...

