Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tierischer Verfolger

Erfurt (ots)

Durchaus überrascht war ein Beamter des Inspektionsdienstes Erfurt-Nord, als am Donnerstagvormittag ein junger Mann mit einem Karton in der Wache auftauchte. In der Kiste des 19-Jährigen saß eine Krähe. Der junge Mann berichtete, dass ihm der Vogel hinterhergelaufen sei. Da er nicht musste wohin mit dem Tier, packte er es kurzerhand ein und brachte es zur Polizei. Von einer Gewahrsamnahme des tierischen Verfolgers sahen die Beamten ab. Vielmehr regten sie an, der zutraulichen Krähe im Nordpark wieder die Freiheit zu schenken. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell