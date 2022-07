LPI-EF: E-Scooter-Fahrerin verletzt

Landkreis Sömmerda (ots) - Ein 32-jähriger Mann war am Mittwochabend mit einem Poket-Bike auf einem Uferweg am Stausee in Bachra unterwegs. Die Kupplung des Fahrzeuges setzte plötzlich aus, sodass er über eine Wiese und in der weiteren Folge durch eine Personengruppe fuhr. Dabei beschädigte er ein Handy. Personen blieben glücklicherweise unverletzt. Anschließend fuhr der Mann davon. Die Polizei fasste den ...

