Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnmobil macht sich selbstständig

Nordhausen (ots)

Über welche Kräfte der Wind verfügt, mussten Polizisten in der zurückliegenden Nacht in Nordhausen erfahren. Kurz nach 1 Uhr erreichte die Polizei die Meldung über ein weggerolltes Wohnmobil. Am Ereignisort entdeckten die Beamten das Mobil, dass vom Parkplatz eines Autohauses Im Krug über die Straße in eine Zufahrt gerollt war. Die Bordsteinkante und Buschwerk stoppten das Fahrzeug. Da dieses nun die Straße und Zufahrt zum Gelände eines Fastfoodrestaurants blockierte, musste es umgesetzt werden. Mit Unterlegkeilen wurde das Wohnmobil dann zusätzlich gesichert.

