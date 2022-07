LPI-NDH: Waldstück abgebrannt

Großfurra (ots) - Ca. 10 Hektar Getreide verbrannten am Dienstag an der Landstraße 1034 zwischen Kleinfurra und Großfurra. Gegen 16.15 Uhr rückten die Rettungskräfte aus. Die Feuerwehr war bis in die Abendstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Hierfür musste auch die Landstraße gesperrt werden. Verletzte gab es nicht. Zur Brandursache sind noch keine Angaben möglich. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle ...

