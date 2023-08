Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen/B10 - 18-Jähriger kommt bei Verkehrsunfall ums Leben

In der Nacht auf Dienstag schleuderte ein Autofahrer auf der B10 bei Geislingen in den Gegenverkehr.

Der Fahrer des älteren VW Jetta war gegen 0.15 Uhr auf der B10 von Geislingen in Richtung Amstetten unterwegs. In einer Kurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. Mit der Beifahrerseite prallte er in einen entgegenkommenden Iveco Kleintransporter. Dessen 63-jähriger Fahrer war in Richtung Geislingen unterwegs. Der Autofahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Kleintransporters erlitt einen Schock. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klink. Die Verkehrspolizei aus Mühlhausen nahm die Ermittlungen auf. Zudem beauftragte die Staatsanwaltschaft einen Gutachter. Abschlepper bargen die beiden Fahrzeuge. Die Schadenshöhe ist bislang unklar. An der Unfallstelle waren der Rettungsdienst, ein Notarzt und die Feuerwehr Geislingen mit etwa 16 Einsatzkräften sowie die Straßenmeisterei zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz. Die B10 war zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge mehrere Stunden gesperrt.

