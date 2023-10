Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Zeugen nach Autoaufbrüchen gesucht

Fröndenberg (ots)

In der Zeit von Samstag, 28.10.23 bis Montag, 30.10.23, kam es in Fröndenberg zu mehreren Einbrüchen in verschiedene PKW. Zwischen Samstag, 18 Uhr und Montag, 8.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu Fahrzeugen, die in der Bahnhof- und Eulenstraße standen. In den meisten Fällen beschädigten die Täter gewaltsam die Seitenfenster der Beifahrerseiten und entwendeten Bankkarten, einen Führerschein sowie kleinere Münzgeldbeträge. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei in Unna zu melden. Die Rufnummer lautet: 02303 - 921 3120.

