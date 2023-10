Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Mann hält Gast Messer an die Kehle: Clownsmaske grundlos in der Tasche?

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen / Münster, 03.10.2023, 06:10 Uhr

In einem Lokal im Bremer Hauptbahnhof soll ein 41-jähriger Mann einen 59-jährigen Mann mit einem Messer an der Kehle bedroht haben. Bundespolizisten nahmen ihn am Dienstagmorgen fest.

Nach ersten Ermittlungen soll der 41-jährige Deutsche aus Münster zuvor in der Bahnhofspassage eine Bekannte aggressiv behandelt haben. Der 59-Jährige rief ihn zur Ordnung und hielt sich danach im Lokal auf.

Gegen 06:00 Uhr soll der 41-Jährige ebenfalls das Lokal betreten und ihm das Messer an die Kehle gehalten haben. Der Wirt griff ein, der Mann verließ das Lokal und Bundespolizisten entwaffneten ihn in der Passage. Im Haltegriff wurde er mit auf die Wache genommen.

Bei der Durchsuchung stießen die Beamten auf eine sogenannte "Horrorclownsmaske", die er in einer Umhängetasche trug. Der Besitz ist nicht verboten, aber das Mitführen außerhalb der Faschingszeit ist ungewöhnlich. Zudem ist der Mann wegen mehrerer Straftaten im Zusammenhang mit Bedrohungen und Körperverletzungen bekannt. Er äußerte sich nicht und behielt die Maske. Das Messer wurde sichergestellt. Nach der Strafanzeige wurde er zu einem Zug nach Münster begleitet.

