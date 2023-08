Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Einsatzlage nach häuslicher Gewalt im Kaiser-Karl-Ring

Mainz (ots)

Am Samstagnachmittag wurde gegen 15:30 Uhr, über den Notruf der Feuerwehr bekannt, dass es im Kaiser-Karl-Ring zu einem Fall häuslicher Gewalt gekommen sei. Aufgrund der Schilderungen, dass eine Frau unklare Verletzungen erlitten habe, wurden Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr als auch der Polizei entsandt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde eine 47-jährige Frau in ihrer Wohnung schwer verletzt. Als Tatverdächtiger gilt derzeit der 53-jährige Ehemann. Die Frau wurde umgehend durch Rettungsdienstmitarbeiter des ASB Mainz sowie einen Notarzt (DRK) versorgt. Sie befindet sich mittlerweile, zur weiteren Behandlung, in einem Krankenhaus. Der Mann befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.

Aufgrund der hochemotionalen Situation an der Einsatzstelle mussten auch die, deutlich nach der Tat erschienen, erwachsenen Söhne der Familie durch Einsatzkräfte der Polizei kurzfristig fixiert werden.

Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mainz übernimmt die Ermittlungen. Kriminaltechniker werden die Wohnung auf Spuren untersuchen.

Auskünfte zu den Hintergründen der Tat, zu Art und Schwere der Verletzungen und den betroffenen Personen, können zur Gewährleistung der Ermittlungen derzeit noch nicht gegeben werden.

Die Tat selbst hatte keine öffentliche Wirkung, lediglich die Anzahl der Einsatzfahrzeuge vor dem Anwesen wurde wahrgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell