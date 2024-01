Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Nordhausen (ots)

Am Montagnachmittag kam es kurz nach 16.30 Uhr zum Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Leimbacher Straße. Das Treppenhaus des Wohngebäudes war verraucht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf schätzungsweise etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Erst in der vergangenen Woche war es im Dachboden des Mehrfamilienhauses in der Leimbacher Straße zu einem Brand gekommen. (siehe Pressemeldung vom 12.01.2024, 11:30 Uhr). Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und suchte Zeugen. Am Montag wurde eine 31-jährige Frau vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, den Brand am Donnerstag, 11. Januar, verursacht zu haben. Ob die Frau auch für den Brand am Montag verantwortlich ist und was die Hintergründe der Tat sind, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

