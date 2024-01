Emmerich am Rhein (ots) - Am Mittwoch (24. Januar 2024) gegen 09:15 Uhr fuhr eine Radfahrerin auf dem Geh- und Radweg der Straße am Löwentor in Richtung Großer Wall. Als die Ampel des Bahnübergangs rot leuchtete und sich die Schranken bereits schlossen, bremste sie, stieg vom Rad ab und wurde in dem Moment von einem Radfahrer überholt. Der unbekannte Radfahrer ...

