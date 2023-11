Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tageswohnungseinbrüche - Täter nutzen kurze Abwesenheit der Hauseigentümer aus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Wendschott, Im Morgenfelde

19.11.2023, 15.50 Uhr bis 19.45 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Sonntagnachmittag in zwei Einfamilienhäuser in der Straße Im Morgenfelde im Wolfsburger Ortsteil Wendschott ein. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit noch nicht bekannt.

Nur zwei Stunden reichten den Einbrechern, um sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in Wendschott zu verschaffen. Der Hausbesitzer hatte gegen 16.00 Uhr sein Haus verlassen. Als er gegen 18.00 Uhr zurückkam, entdeckte er ein aufgebrochenes Fenster und durchsuchte Schränke im Hausinneren. Was die Täter gestohlen haben, konnte der Eigentümer noch nicht benennen.

Während der Tatortaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass auch in das Nachbarhaus eingebrochen worden war. Dort war letztmalig am späten Sonntagvormittag alles in Ordnung gewesen. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, das die beiden Einbrüche zusammenhängen und im selben Tatzeitraum stattfanden.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 05361/46460 an die Polizei in Wolfsburg.

