Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 4 Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss festgestellt

Wolfsburg (ots)

Gleich 4 Fahrzeugführer wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag im Stadtgebiet festgestellt, die unter der Beeinflussung von verschiedener Drogen ein Fahrzeug geführt haben dürften. Zunächst wurde gegen 23.40 Uhr ein 24jähriger Brandenburger mit seinem BMW in der Braunschweiger Straße kontrolliert, gegen 02.50 Uhr erfolgten zwei Kontrollen ebenfalls in der Braunschweiger Straße und in der Reislinger Straße. In der Braunschweiger Straße wurde ein 37jähriger Wolfsburger mit einem E-Scooter kontrolliert, in der Reislinger Straße ein 48jähriger Wolfsburger mit seinem Jaguar. Schließlich wurde gegen 04.55 Uhr im Schachtweg noch ein 24jähriger mit seinem Audi angehalten. Es wurden verschiedene Drogenvortests durchgeführt, diese verliefen dabei jeweils positiv auf verschiedenste Drogen wie Kokain, Cannabis oder Amphetamine. Allen kontrollierten Personen wurden im Klinikum Wolfsburg eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ebenfalls jeweils untersagt. Zudem wurden Strafverfahren wegen des unerlaubten Erwerbes und Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet.

