POL-BO: In Hauswand gefahren: Autofahrerin (53) und Beifahrerin (17) werden verletzt

Bochum (ots) - Ein Transporter ist am Freitagabend, 15. September, gegen 23.30 Uhr an der Dinnendahlstraße in Bochum aus bislang unbekanntem Grund in Brand geraten. Durch Kräfte der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Derzeit kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen hatten einen Mann gesehen, der mit seinem Mountainbike vom Brandort geflüchtet war. Er soll etwa 18 Jahre alt sein, blonde ...

