POL-BO: Spiegel abgetreten: Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Herne (ots) - In Herne kam es am Sonntag, 17. September, zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein siebenjähriges Kind verletzt wurde. Dank aufmerksamer Zeugen konnte ein beteiligter E-Scooter-Fahrer gestellt werden. Nach bisherigem Stand war ein 23-jähriger Herner mit seinem E-Scooter gegen 17 Uhr auf der Bahnhofstraße von der Tankstelle kommend in Richtung ...

mehr