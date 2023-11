Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Lebensmittelgeschäft und versuchter Einbruch in ein Restaurant - Täter entkommen unerkannt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Braunschweiger Straße

13.11.2023, 18.45 Uhr bis 14.11.2023, 04.07 Uhr

Helmstedt, Konrad-Adenauer-Platz

14.11.2023, 00.00 Uhr bis 11.00 Uhr

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Geschäft in der Braunschweiger Straße ein und erbeuteten Bargeld. Der Einbruch in ein Restaurant in der Straße Konrad-Adenauer-Platz in Helmstedt misslang.

Ein Zeuge verständigte am frühen Dienstagmorgen die Polizei, nachdem er zufällig eine aufgebrochene Tür bei einem Lebensmittelmarkt in der Braunschweiger Straße festgestellt hatte. Nach bisherige Ermittlungen verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam über eine Eingangstür Zutritt zu dem Geschäft. Dort suchten sie offensichtlich Bargeld. Als sie eine geringe Summe fanden verließen die Einbrecher das Geschäft und entkamen unerkannt.

Gegen Mittag meldete die Eigentümerin des Restaurants einen Einbruchsversuch. Beim Aufschließen der Tür hatte sie Einbruchsspuren entdeckt. Ob die Täter gestört wurden oder der Versuch missglückte ist derzeit nicht bekannt.

Inwieweit die Taten zusammen gehören, ist Gegenstand andauernder Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell