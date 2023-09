POL-FR: 2. Folgemeldung zu: +++BAB 5 bei Herbolzheim: Schwertransport in Vollbrand -hier: Fahrbahn wieder frei+++

Freiburg (ots) - Zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Todtmoos kam es am Montag, 18.09.2023 gegen 11:20 Uhr in der Wehratalhalle in Todtmoos, nachdem dort ein Rauchmelder Alarm geschlagen hatte. Eine Angestellte der Tourist-Information wurde auf das Signal des Rauchmelders aufmerksam und hatte in einem Raum der Halle Rauch festgestellt. Die Freiwillige Feuerwehr machte als Ursache schnell eine verschmorte Sicherung ...

