POL-FR: Todtmoos: Rauchentwicklung in Wehratalhalle

Zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Todtmoos kam es am Montag, 18.09.2023 gegen 11:20 Uhr in der Wehratalhalle in Todtmoos, nachdem dort ein Rauchmelder Alarm geschlagen hatte. Eine Angestellte der Tourist-Information wurde auf das Signal des Rauchmelders aufmerksam und hatte in einem Raum der Halle Rauch festgestellt. Die Freiwillige Feuerwehr machte als Ursache schnell eine verschmorte Sicherung aus. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es zu keinen Personen- oder Sachschäden.

