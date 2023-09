POL-FR: Kenzingen: Kellerbrand nach Verpuffung im Heizungsraum - eine Person verletzt

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Gemeinde Titisee-Neustadt;] Im Zeitraum vom 15.09.2023 bis 18.09.2023 versuchten bislang unbekannte Täter, insgesamt drei Parkscheinautomaten im Stadtgebiet Neustadt aufzubrechen. So versuchten die Täter erfolglos zwei Automaten im Bahnhofsbereich, sowie einen Automaten in einem Parkhaus in der Hauptstraße aufzubrechen. Durch die Tathandlung entstand hoher ...

