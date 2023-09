POL-FR: Versuchte Automatenaufbrüche

Freiburg (ots) - Zwei Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad am Sonntag, 17.09.2023 gegen 17:10 Uhr in der Friedrichstraße in Wehr. Eine 62-jährige Autofahrerin befuhr die Friedrichstraße in Richtung Schopfheimer Straße. Als sie an einem auf ihrer Fahrspur geparkten Pkw vorbeifahren wollte, übersah sie nach bisherigem ...

