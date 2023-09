Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen Ortsteil Horheim: Unfallverursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 15.09.2023 gegen 11:30 Uhr beschädigte nach bisherigem Kenntnisstand ein bislang unbekannter Autofahrer beim Ausparken in der Lauchringer Straße eine Mercedes-Benz B-Klasse und entfernte sich anschließend. An der B-Klasse entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Polizeiposten Wutöschingen (07746 9285-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Polizeiposten oder beim Polizeirevier in Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) zu melden.

