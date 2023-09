Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen Ortsteil Liedermatten: Mutmaßlicher Raser verursacht Unfall und fährt weiter - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 15.09.2023 gegen 23:15 Uhr fuhr eine 54-jährige Autofahrerin von Waldshut in Richtung Albbruck, als sie in Höhe der Kraftwerkstraße von einem unbekannten Autofahrer trotz Gegenverkehrs überholt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand musste ein entgegenkommender 20-jähriger Autofahrer eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Auch der nachfolgende 19-Jährige bremste ab, konnte aber eine Kollision mit dem vorausfahrenden 20-Jährigen nicht mehr verhindern. Der unbekannte Fahrzeugführer, der durch sein Überholmanöver den Unfall ausgelöst haben soll, fuhr zügig weiter in Richtung Albbruck. Der 19-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen der jungen Männer entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07751 8316-531 zu melden.

