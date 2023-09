Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen Ortsteil Tiengen: Unbekannter beschädigt Fahrzeug - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 17.09.2023 in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 14:00 Uhr wurde in der Hauptstraße in Tiengen ein geparktes Auto durch eine bislang unbekannte Person beschädigt. An dem Fahrzeug wurden beide Außenspiegel zerstört, der Schaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) zu melden.

