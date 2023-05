Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallbach: Kind von Auto angefahren - Zeugen und Kind gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 02.05.2023, kurz nach 15.30 Uhr, soll an der Bushaltestelle bei der Grundschule in Schallbach ein Kind von einem Pkw angefahren worden sein. Ein Kind stieg aus dem Schulbus, welcher mit eingeschalteter Warnblinkanlage an der Haltestelle stand und soll vor dem Schulbus die Fahrbahn der Straße "Im Hofacker" betreten haben. Eine vorbeifahrende Pkw-Fahrerin befuhr die Straße bergwärts und habe dabei das Kind mit der vorderen rechten Fahrzeugfront erfasst. Das Kind lief wohl weiter in Richtung der Straße "Im Pfarrgarten". Die Pkw-Fahrerin fuhr ebenfalls weiter. Die 76-jährige Pkw-Fahrerin konnte mittlerweile ermittelt werden. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten und / oder Hinweise zu dem Kind geben können.

