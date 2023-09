Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht auf Discount-Parkplatz - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 16.09.2023 kam es gegen 15:35 Uhr in der Scheffelstraße in Bad Säckingen auf dem Parkplatz eines Discounters zu einer Unfallflucht. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Pkw rückwärts gegen einen Mercedes-Benz gefahren und hatte sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. An dem Mercedes eines 59-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Der flüchtige Autofahrer soll möglicherweise einen dunklen VW Golf oder ein ähnliches Fahrzeug gefahren haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) zu melden.

