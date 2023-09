Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Milchautomat aufgebrochen - Wer kann Hinweise zu den drei Tätern geben?

Körner (ots)

Am 21. April suchten Unbekannte gegen 01.00 Uhr den Verkaufsraum eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Dammstraße heim. Drei Männer begaben sich in den Milchverkaufsraum und brachen einen Automaten auf. Aus diesem entnahmen mehrere hundert Euro Bargeld und entwendeten dieses. Die Täter flüchteten anschließend in einem Pkw Opel Astra in unbekannte Richtung.

Wer kennt die abgebildeten Personen oder kann Angaben zu diesen machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0101827

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell