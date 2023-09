Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Kollision zwischen Auto und Motorrad, zwei Personen schwer verletzt

Freiburg (ots)

Zwei Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad am Sonntag, 17.09.2023 gegen 17:10 Uhr in der Friedrichstraße in Wehr. Eine 62-jährige Autofahrerin befuhr die Friedrichstraße in Richtung Schopfheimer Straße. Als sie an einem auf ihrer Fahrspur geparkten Pkw vorbeifahren wollte, übersah sie nach bisherigem Kenntnisstand ein entgegenkommendes Motorrad und stieß mit diesem zusammen. Der 35-jährige Motorradfahrer sowie seine 26-jährige Mitfahrerin wurden durch die Kollision schwer verletzt und mussten mit Rettungshubschraubern zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell